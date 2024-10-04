Новые ограничения движения объявили в Новосибирске

Пресс-служба мэрии Новосибирска распространила информацию о введении ограничения движения транспорта на некоторых улицах.
Так, дорогу на улице Октябрьская в районе дома № 42 сузили на 3 метра. Мера действует до 23 октября 2024 года.
На 4 метра сузили проезжую часть на улице Ленина в районе 81-го дома. В данном случае, движение ограничено до 24 октября.
Полностью закрыли дорогу на улице Тенистой в районе дома № 6. Дата открытия — 30 октября.
Сообщается, что ресурсные организации заняты ремонтом на теплотрассах.