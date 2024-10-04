В казанской «Пирамиде» из-за затянувшегося ремонта отменяют октябрьские концерты

По информации сайта с афишами мероприятий, перенесены стендап-концерты комиков Марии Марковой, Сауле Юсуповой и Андрея Бебуришвили. Они должны были состоятся 4,8 и 10 октября соответственно. Информации о переносе других мероприятий пока нет.