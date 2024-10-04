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В казанской «Пирамиде» из-за затянувшегося ремонта отменяют октябрьские концерты

Речь идет о выступлениях комиков Марии Марковой, Сауле Юсуповой и Андрея Бебуришвили.

Источник: Комсомольская правда

В казанской «Пирамиде» из-за затянувшегося ремонта отменяют октябрьские концерты. Организаторам придется поменять либо дату выступления, либо место. Об этом в ходе интервью сообщил директор КРК Юрий Безвесельный.

По словам Безвесельного, в здании идет ремонт. О завершении работ сообщат всем жителям. Объект не ремонтировался на протяжении 24 лет.

По информации сайта с афишами мероприятий, перенесены стендап-концерты комиков Марии Марковой, Сауле Юсуповой и Андрея Бебуришвили. Они должны были состоятся 4,8 и 10 октября соответственно. Информации о переносе других мероприятий пока нет.

Напомним, в феврале в Казани начался ремонт культурно-развлекательного комплекса «Пирамида». Он расположен на улице Московской. Рабочие занимаются демонтажем облицовки, завезли новый утеплитель. Примечательно, что саму «Пирамиду» на время ремонта не закрывали.

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