В казанской «Пирамиде» из-за затянувшегося ремонта отменяют октябрьские концерты. Организаторам придется поменять либо дату выступления, либо место. Об этом в ходе интервью сообщил директор КРК Юрий Безвесельный.
По словам Безвесельного, в здании идет ремонт. О завершении работ сообщат всем жителям. Объект не ремонтировался на протяжении 24 лет.
По информации сайта с афишами мероприятий, перенесены стендап-концерты комиков Марии Марковой, Сауле Юсуповой и Андрея Бебуришвили. Они должны были состоятся 4,8 и 10 октября соответственно. Информации о переносе других мероприятий пока нет.
Напомним, в феврале в Казани начался ремонт культурно-развлекательного комплекса «Пирамида». Он расположен на улице Московской. Рабочие занимаются демонтажем облицовки, завезли новый утеплитель. Примечательно, что саму «Пирамиду» на время ремонта не закрывали.