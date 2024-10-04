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Телеведущий Дмитрий Крылов назвал 20 причин посетить Новосибирск

29 сентября на Первом канале вышел очередной впуск «Непутевых заметок» с ведущим Дмитрием Крыловым.

Источник: РИА "Новости"

В шоу назвали несколько десятков причин, чтобы посетить столицу Сибири.

Новосибирск собрал немало званий «самых»:

самый длинный метромост в мире;

самая умная улица мира (на улице Лаврентьева сосредоточено более 20 объектов научной инфраструктуры);

самая длинная пешеходная прямая улица в мире (Красный проспект);

самая красивая дорога России (Чуйский тракт, по версии «National Geographic», вошла в ТОП-10 самых красивых дорог мира);

самый большой театр в Евразии (НОВАТ);

самое высокое колесо обозрения за Уралом (колесо обозрения на правом берегу Оби в районе «речного вокзала»).

«Впрочем, и это еще не все, но пока достаточно, чтобы подумать о поездке в этот город всей семьей», — сказал Дмитрий Крылов.

Вторая часть выпуска была посвящена новосибирскому Академгородку — сердцу науки в Сибири.

шоу