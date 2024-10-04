Телеведущий Дмитрий Крылов назвал 20 причин посетить Новосибирск

В шоу назвали несколько десятков причин, чтобы посетить столицу Сибири.
Новосибирск собрал немало званий «самых»:
самый длинный метромост в мире;
самая умная улица мира (на улице Лаврентьева сосредоточено более 20 объектов научной инфраструктуры);
самая длинная пешеходная прямая улица в мире (Красный проспект);
самая красивая дорога России (Чуйский тракт, по версии «National Geographic», вошла в ТОП-10 самых красивых дорог мира);
самый большой театр в Евразии (НОВАТ);
самое высокое колесо обозрения за Уралом (колесо обозрения на правом берегу Оби в районе «речного вокзала»).
«Впрочем, и это еще не все, но пока достаточно, чтобы подумать о поездке в этот город всей семьей», — сказал Дмитрий Крылов.
Вторая часть выпуска была посвящена новосибирскому Академгородку — сердцу науки в Сибири.