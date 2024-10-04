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В домах Петербурга протапливают батареи

Периодическое протапливание было запущено в Северной столице еще 30 сентября.

Источник: AP 2023

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Двухнедельное протапливание нужно, чтобы настроить систему теплоснабжения во всем городе и наладить при этом взаимодействие между службами, отвечающими за этот процесс», — цитирует издание вице-губернатора Сергея Кропачева.

Во время протапливания также выявляют дефекты, которые не проявляли себя при гидравлических испытаниях, проводимых городскими службами во время межотопительного периода.

Что касается начала полноценного отопительного сезона, то дата пока неизвестна. Со слов чиновника, все зависит от погоды, а она петербуржцев пока еще балует теплом.

ЖКХ