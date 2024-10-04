В школах Беларуси работают более 103 тыс. учителей

Из общего числа женщин-педагогов 98,3% преподают русский язык и литературу, 97,8% — белорусский язык и литературу, 95,7% — иностранный язык, 92,4% — биологию, 91,5% — химию, 90,3% — музыку и пение, 90,2% — ИЗО и черчение. 58,1% учителей-мужчин обучают школьников физической культуре, 55,1% — допризывной и медицинской подготовке, 39,2% — трудовому обучению, 34,5% — физике, 28% — истории и другим общественным дисциплинам, 27,2% — информатике, 20,1% — географии.