Магнитные бури продлятся на Земле минимум трое суток

Ранее специалисты прогнозировали, что магнитная буря начнется на Земле в четверг вечером. Однако в ночь на пятницу магнитосфера планеты находилась в спокойном состоянии.
«Последнее обновление прогностических данных передвинуло начало магнитных бурь на середину сегодняшнего дня», — написал Леус в своем Telegram-канале.
По его словам, по-прежнему ожидается, что магнитные бури временами будут достигать класса G3, что означает высокий уровень. Бури продлятся как минимум трое суток, и их окончание теперь ожидается только в начале понедельника.
Активность Солнца.
В минувший вторник на Солнце начался новый период активности, что отметилось вспышкой исключительной силы. Вспышки становятся причиной магнитных бурь на Земле разной степени активности.
Магнитные бури могут вызвать сбои в работе энергосистем, нарушение в коротковолновой связи и работе навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, они могут стать причиной северных сияний в регионах, для которых данное природное явление обычно не характерно.
Ранее ученые сообщали, что в 2024 году Солнце в рамках действующего сейчас цикла достигнет пика своей активности, что приведет к магнитным бурям на Земле. По данным специалистов, магнитные бури различной силы будут происходить несколько раз за месяц.