Магнитные бури продлятся на Земле минимум трое суток

Магнитные бури могут вызвать сбои в работе энергосистем, нарушение в коротковолновой связи и работе навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, они могут стать причиной северных сияний в регионах, для которых данное природное явление обычно не характерно.