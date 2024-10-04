В саду «Аквариум» отремонтировали фонтаны и обновили тротуары

Специалисты комплекса городского хозяйства обновили тротуары и отремонтировали фонтаны в саду «Аквариум» на Большой Садовой улице в центре столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Провели благоустройство территории сада “Аквариум” — любимого места отдыха москвичей, артистов и зрителей Театра Моссовета. В рамках проекта сохранили привычный облик пространства, но добавили ему функциональности. Обновили тротуары, установили удобные скамейки для отдыха и фонари в историческом стиле», — пояснил Петр Бирюков.
Воздушные линии убрали в кабельную канализацию протяженностью более четырех километров. Это позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Кроме того, проложили дополнительную ливневую канализацию.
У трех фонтанов отремонтировали чаши и систему подачи воды — заменили трубы и насосы. Колоннаду — визитную карточку сада — покрасили, а расположенный за ней грот с мини-фонтаном восстановили. Специалисты отремонтировали тротуары и дорожки, почистили решетку и ворота. Кроме того, установили фонари в историческом стиле — они с гранеными опорами и резным кронштейном, украшенным одним или четырьмя светильниками, напоминающими старинные газовые лампы.
В саду «Аквариум» разбили газон общей площадью 5,4 тысячи квадратных метров. Поздней осенью здесь высадят цветники из многолетников и 3,2 тысячи различных кустарников. А возле входа установили четыре видеоэкрана, на которых будут транслироваться сцены из спектаклей, и шесть афиш-лайтбоксов.