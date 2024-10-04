В саду «Аквариум» отремонтировали фонтаны и обновили тротуары

У трех фонтанов отремонтировали чаши и систему подачи воды — заменили трубы и насосы. Колоннаду — визитную карточку сада — покрасили, а расположенный за ней грот с мини-фонтаном восстановили. Специалисты отремонтировали тротуары и дорожки, почистили решетку и ворота. Кроме того, установили фонари в историческом стиле — они с гранеными опорами и резным кронштейном, украшенным одним или четырьмя светильниками, напоминающими старинные газовые лампы.