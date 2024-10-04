Дворец госуслуг на ВДНХ возобновляет свою работу

Гостям выставки предложат сделать фотографии в историческом костюме госслужащего, а также поработать на пишущих машинках и счетах. Помимо этого, они смогут изготовить именные сувенирные документы: старинную похвальную грамоту за честную царскую службу, аттестат об окончании императорского лицея, почетную грамоту, ремесленное свидетельство и другие документы.