Дворец госуслуг на ВДНХ возобновляет свою работу

Дворец госуслуг будет открыт ежедневно с 10:00 до 22:00. Горожанам здесь предоставляют более 300 государственных услуг. С их полным списком можно ознакомиться по ссылке.
Горожане смогут не только оформить необходимые документы, но и посетить музейно-выставочный комплекс истории государственной службы. Экспозиция знакомит посетителей с развитием делопроизводства, письменности и письменных принадлежностей.
Гостям выставки предложат сделать фотографии в историческом костюме госслужащего, а также поработать на пишущих машинках и счетах. Помимо этого, они смогут изготовить именные сувенирные документы: старинную похвальную грамоту за честную царскую службу, аттестат об окончании императорского лицея, почетную грамоту, ремесленное свидетельство и другие документы.
Новая экспозиция Дворца госуслуг приурочена к 120-летию со дня рождения Аркадия Гайдара. Она рассказывает о жизни и творческом пути писателя через произведения, фотографии, цитаты и воспоминания. Проект создан совместно с Центральной городской детской библиотекой имени А. П. Гайдара в рамках Года семьи.
Посетители Дворца госуслуг также могут воспользоваться дополнительными сервисами: например, почитать книгу или сделать памятный снимок в фотокабине. Помимо этого, в здании есть просторный конференц-зал для проведения совещаний, лекций и встреч.