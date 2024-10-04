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Дворец госуслуг на ВДНХ возобновляет свою работу

7 октября вновь откроет свои двери Дворец госуслуг «Мои документы», расположенный на ВДНХ (проспект Мира, дом 119, строение 71). Учреждение приостанавливало работу в связи с проведением Международной выставки-форума «Россия».

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Дворец госуслуг будет открыт ежедневно с 10:00 до 22:00. Горожанам здесь предоставляют более 300 государственных услуг. С их полным списком можно ознакомиться по ссылке.

Горожане смогут не только оформить необходимые документы, но и посетить музейно-выставочный комплекс истории государственной службы. Экспозиция знакомит посетителей с развитием делопроизводства, письменности и письменных принадлежностей.

Гостям выставки предложат сделать фотографии в историческом костюме госслужащего, а также поработать на пишущих машинках и счетах. Помимо этого, они смогут изготовить именные сувенирные документы: старинную похвальную грамоту за честную царскую службу, аттестат об окончании императорского лицея, почетную грамоту, ремесленное свидетельство и другие документы.

Новая экспозиция Дворца госуслуг приурочена к 120-летию со дня рождения Аркадия Гайдара. Она рассказывает о жизни и творческом пути писателя через произведения, фотографии, цитаты и воспоминания. Проект создан совместно с Центральной городской детской библиотекой имени А. П. Гайдара в рамках Года семьи.

Посетители Дворца госуслуг также могут воспользоваться дополнительными сервисами: например, почитать книгу или сделать памятный снимок в фотокабине. Помимо этого, в здании есть просторный конференц-зал для проведения совещаний, лекций и встреч.