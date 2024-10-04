Онищенко призвал готовиться к возможному распространению лихорадки Марбург в РФ

«Риск завоза инфекции в страну вполне реальный — наши деловые, научные и простые поездки за границу продолжаются, и на это необходимо обратить внимание не только с точки зрения контроля, но и через организацию профилактических мероприятий», — отметил Онищенко (цитата по ТАСС).
Для предотвращения распространения болезни в России необходимо проводить обучение медиков, чтобы они могли правильно распознавать ее при взаимодействии с пациентами, добавил академик. По его словам, если ситуация с эпидемией в какой-либо стране ухудшится, гражданам РФ настоятельно порекомендуют воздержаться от поездок туда.
2 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила об угрозе новой эпидемии вируса Марбург, после того как в Руанде были зафиксированы первые случаи заболевания. По данным ВОЗ на 26 сентября, в общей сложности было зарегистрировано 26 случаев заболевания, в том числе восемь смертей. Случаи были выявлены в семи из 30 областей Руанды.
Большинство заболевших — сотрудники двух медицинских организаций в столице Руанды Кигали. По оценке ВОЗ, риск вспышки очень высок на национальном и региональном уровнях, при этом низок на глобальном.
Лихорадка Марбург — острое зоонозное вирусное заболевание, отличающееся тяжелым течением, высоким уровнем смертности и геморрагическим синдромом. Оно приводит к поражению печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. В качестве естественного носителя вируса лихорадки Марбург рассматриваются плодоядные летучие мыши. Передача вируса возможна от этих животных к человеку, а также от инфицированного человека к здоровому через тесные контакты. Вакцина против заболевания на данный момент не разработана.