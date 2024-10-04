Онищенко призвал готовиться к возможному распространению лихорадки Марбург в РФ

2 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила об угрозе новой эпидемии вируса Марбург, после того как в Руанде были зафиксированы первые случаи заболевания. По данным ВОЗ на 26 сентября, в общей сложности было зарегистрировано 26 случаев заболевания, в том числе восемь смертей. Случаи были выявлены в семи из 30 областей Руанды.