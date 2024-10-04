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Выставка «Поезд Победы» прибыла в Иркутск

Посетить ее можно до 6 октября.

Источник: Комсомольская правда

Первая в мире иммерсивная выставка, посвященная Великой отечественной войне, под названием «Поезд Победы» прибыла в Иркутск и уже принимает первых посетителей.

По поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, собравшихся приветствовал первый заместитель губернатора Роман Колесов.

— Жители Иркутской области внесли неоценимый вклад в общее дело Великой Победы, — отметил Роман Колесов. — И этот уникальный проект, подобного которому нет в мире, позволяет бережно хранить в памяти подвиг советского народа, нашу историю, что сегодня очень важно.

Посмотреть экспозицию могут все желающие, для этого нужно зарегистрироваться на сайте поездпобеды.рф и получить специальный бесплатный билет.

Поезд Победы посещает города России и Белоруссии уже пятый год при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, РЖД и движения «Волонтеры Победы». Проект реализован командой творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат». За это время экспозицию посетило более миллиона человек, еще столько же прошли виртуальный тур на сайте проекта. В Иркутск «Поезд Победы» приехал второй раз, был он и в Братске, а в этом году 7 и 8 октября будет работать в Зиме.