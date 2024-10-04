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Фаррахов о ситуации с театром «Экият»: «Патент был выдан незаконно»

По его словам, это действие совершено без учета закона.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов планирует обратиться в палату по патентным спорам с возражением. Ранее Роспатент выдал ООО «Национальные Игрушки» патент на имена героев татарских сказок.

По словам Фаррахова, нужно этих правообладателей лишить патента на национальное достояние. В этой ситуации есть уверенность, что он был выдан незаконно, считает депутат.

Парламентарий собирается обратиться в Минэкономики России для того, чтобы избежать подобных ситуаций. Он предполагает, что может понадобиться корректировка законодательства.

Напомним, Минкульт Татарстана будет оспаривать в суде права на имена сказочных героев. Казанскому театру кукол «Экият» одна фирма выставила претензию на полмиллиона рублей из-за патента.

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