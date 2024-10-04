Фаррахов о ситуации с театром «Экият»: «Патент был выдан незаконно»

По словам Фаррахова, нужно этих правообладателей лишить патента на национальное достояние. В этой ситуации есть уверенность, что он был выдан незаконно, считает депутат.
Парламентарий собирается обратиться в Минэкономики России для того, чтобы избежать подобных ситуаций. Он предполагает, что может понадобиться корректировка законодательства.
Напомним, Минкульт Татарстана будет оспаривать в суде права на имена сказочных героев. Казанскому театру кукол «Экият» одна фирма выставила претензию на полмиллиона рублей из-за патента.