На горе Первая Малиновая две девушки попали в беду

Вчера вечером, 3 октября, в Белорецком районе Башкирии двум девушка потребовалась помощь спасателей. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
25-летние девушки поднялись на гору Первая Малиновая и, сойдя с тропы, потеряли ориентир и заблудились в лесу. Однако они не растерялись и сразу же обратились за помощью в экстренные службы.
Спасатели Госкомитета по ЧС по телефону объяснили «потеряшкам», как поделиться своей геолокацией, и предупредили о необходимости оставаться на месте, пока их не обнаружат. К счастью, девушек быстро удалось найти.
Сотрудники ГК ЧС сопроводили заблудившихся до автомобиля, в дальнейшей какой-либо помощи они не нуждались.
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