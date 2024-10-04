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На горе Первая Малиновая две девушки попали в беду

В Башкирии на горе Первая Малиновая спасли двух девушек.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 3 октября, в Белорецком районе Башкирии двум девушка потребовалась помощь спасателей. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

25-летние девушки поднялись на гору Первая Малиновая и, сойдя с тропы, потеряли ориентир и заблудились в лесу. Однако они не растерялись и сразу же обратились за помощью в экстренные службы.

Спасатели Госкомитета по ЧС по телефону объяснили «потеряшкам», как поделиться своей геолокацией, и предупредили о необходимости оставаться на месте, пока их не обнаружат. К счастью, девушек быстро удалось найти.

Сотрудники ГК ЧС сопроводили заблудившихся до автомобиля, в дальнейшей какой-либо помощи они не нуждались.

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