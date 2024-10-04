Один человек погиб и 17 пострадали в ДТП с электросамокатами в Иркутске и районе

— С начала 2024 года на территории областного центра и Иркутского района зарегистрировали 18 аварий, в которых 17 человек получили травмы различной степени тяжести. Десять их них несовершеннолетние. Один человек погиб, — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.