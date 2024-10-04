Один человек погиб и 17 пострадали в ДТП с электросамокатами в Иркутске и районе

В Иркутске 3 октября прошли рейды. В них выявили людей, которые ездят на электросамокатах, нарушая правила дорожного движения. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.
— С начала 2024 года на территории областного центра и Иркутского района зарегистрировали 18 аварий, в которых 17 человек получили травмы различной степени тяжести. Десять их них несовершеннолетние. Один человек погиб, — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.
Во время мероприятия водителям рассказали о том, как безопасно передвигаться по улицам города и пользоваться защитной экипировкой. А тех, кто нарушил правила, привлекли к административной ответственности. Автоинспекторы составили пять материалов и провели 14 бесед.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тайшетском районе 15-летний мотоциклист и его пассажир-сверстник попали в аварию. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.