Дожди прогнозируют в Воронеже синоптики в первые выходные октября

Сегодня, 4 октября, в дневные часы воздух в областном центре прогреется до отметки в +25 градусов тепла. И, судя по климатическим данным, этот день может войти в историю. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1999 году, когда 4 октября столбики термометров показывали 24,2 градуса. Осадков сегодня в городе не ожидается. Ветер будет дуть с юга, его скорость составит 6−11 м/с.