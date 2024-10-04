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Дожди прогнозируют в Воронеже синоптики в первые выходные октября

Первый октябрьский уик-энд, по прогнозам синоптиков воронежского Гидрометцентра, в городе выдастся теплым. Пойдут долгожданные дожди. Осадки обещают в воскресенье.

Сейчас в Олбани: +12° 0 м/с 94% 759 мм рт. ст. +13°

Сегодня, 4 октября, в дневные часы воздух в областном центре прогреется до отметки в +25 градусов тепла. И, судя по климатическим данным, этот день может войти в историю. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1999 году, когда 4 октября столбики термометров показывали 24,2 градуса. Осадков сегодня в городе не ожидается. Ветер будет дуть с юга, его скорость составит 6−11 м/с.

В ночь на субботу похолодает до +12 градусов. Днем 5 октября будет облачно с прояснениями и до +22. Возможны небольшие дожди. Ветер по-прежнему будет дуть с юга, его скорость составит 7−12 м/с.

Осадки усилятся в ночь на воскресенье, 6 октября. В ночные часы температура будет держаться в районе +11…+13 градусов. Днем потеплеет до +24. Ожидаются дожди. Ветер будет дуть с юга, скорость его должна держаться в районе 7−12 м/с.