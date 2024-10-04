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В пятницу и выходные Госавтоинспекция усилит контроль на дорогах Беларуси

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пятницу и выходные Госавтоинспекция усиливает контроль на дорогах по пресечению грубых нарушений ПДД. Об этом БЕЛТА сообщили в главном управлении ГАИ МВД.

В приоритете сотрудников ГАИ — своевременное выявление нетрезвых участников дорожного движения и отстранение от управления бесправников. Наиболее аварийные районы будут усилены экипажами спецподразделения ДПС «Стрела».

Госавтоинспекция обращает внимание пешеходов и велосипедистов на необходимость неукоснительного соблюдения ПДД. Важно помнить, что на мокрой дороге тормозной путь транспортного средства увеличивается. При сокращении светового дня и неблагоприятных погодных условиях необходимо использовать световозвращающие элементы и одежду повышенной видимости.

Водителям стоит быть предельно осторожными в темное время суток. Также нужно сохранять внимательность при проезде лесных массивов, так как на дорогу могут выходить дикие животные. При выборе безопасной скорости важно учитывать дорожные и погодные условия, видимость в направлении движения, состояние транспортного средства. Необходимо постоянно следить за обстановкой, не отвлекаться, избегать резких перестроений и предвидеть возможные опасности при совершении маневров.