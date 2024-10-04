В пятницу и выходные Госавтоинспекция усилит контроль на дорогах Беларуси

Водителям стоит быть предельно осторожными в темное время суток. Также нужно сохранять внимательность при проезде лесных массивов, так как на дорогу могут выходить дикие животные. При выборе безопасной скорости важно учитывать дорожные и погодные условия, видимость в направлении движения, состояние транспортного средства. Необходимо постоянно следить за обстановкой, не отвлекаться, избегать резких перестроений и предвидеть возможные опасности при совершении маневров.