В пятницу и выходные Госавтоинспекция усилит контроль на дорогах Беларуси

В приоритете сотрудников ГАИ — своевременное выявление нетрезвых участников дорожного движения и отстранение от управления бесправников. Наиболее аварийные районы будут усилены экипажами спецподразделения ДПС «Стрела».
Госавтоинспекция обращает внимание пешеходов и велосипедистов на необходимость неукоснительного соблюдения ПДД. Важно помнить, что на мокрой дороге тормозной путь транспортного средства увеличивается. При сокращении светового дня и неблагоприятных погодных условиях необходимо использовать световозвращающие элементы и одежду повышенной видимости.
Водителям стоит быть предельно осторожными в темное время суток. Также нужно сохранять внимательность при проезде лесных массивов, так как на дорогу могут выходить дикие животные. При выборе безопасной скорости важно учитывать дорожные и погодные условия, видимость в направлении движения, состояние транспортного средства. Необходимо постоянно следить за обстановкой, не отвлекаться, избегать резких перестроений и предвидеть возможные опасности при совершении маневров.