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«Страдаем мы»: жители дома во Владивостоке жалуются на мигрантов-арендаторов

Полиция проверит законность проживания мигрантов в одном из домов Владивостока.

Источник: Комсомольская правда

Жители дома по Тухачевского, 40, во Владивостоке обеспокоены наплывом мигрантов, заполонивших здесь все арендные квартиры. По мнению людей, из-за того, что официально временные жильцы в доме не зарегистрированы, остальным приходится гораздо больше платить за воду. Со своей проблемой жильцы обратились в редакцию «Комсомольской правды — Дальний Восток».

«Собственники квартир, которые сдают их в аренду, прописаны одни, а квартирантов реально живет гораздо больше. Соответственно, страдаем мы. Так как управляющая компания выставляет счета за превышения потребления воды по ОДН на добросовестных плательщиков», — пожаловались люди в своем обращении.

По словам жителей, они просили сотрудников управляющей компании и полицейских проверить, законно ли живут квартиранты в арендованных квартирах. Однако им отказали в этом, ссылаясь на нехватку кадров.

Впрочем, в УМВД России по Приморскому краю «КП» сообщили, что в отделение полиции районе, в котором находится дом, от его жильцов не поступало никаких заявлений о том, что в квартирах незаконно проживают мигранты. В пресс-службе заверили, что несмотря на это, участковые уполномоченные полиции после запроса редакции сами инициировали соответствующую проверку, после которой примут обоснованное решение.

Проблема жильцов в то же время все еще не решена. Обеспокоенные люди уверяют: обращались не только в полицию, но и в прокуратуру, где тоже получили отказ. Остается надеется на справедливое решение правоохранительных органов.

В полиции так же отметили, что приморцы могут сообщать в дежурную часть УМВД России по телефону 8 (4232) 249−04−91 об известных им фактах нарушения миграционного законодательства, организации каналов нелегальной миграции и создания «резиновых квартир». По каждому такому обращению будет обязательно проведена проверка.