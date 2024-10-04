«Страдаем мы»: жители дома во Владивостоке жалуются на мигрантов-арендаторов

Жители дома по Тухачевского, 40, во Владивостоке обеспокоены наплывом мигрантов, заполонивших здесь все арендные квартиры. По мнению людей, из-за того, что официально временные жильцы в доме не зарегистрированы, остальным приходится гораздо больше платить за воду. Со своей проблемой жильцы обратились в редакцию «Комсомольской правды — Дальний Восток».
«Собственники квартир, которые сдают их в аренду, прописаны одни, а квартирантов реально живет гораздо больше. Соответственно, страдаем мы. Так как управляющая компания выставляет счета за превышения потребления воды по ОДН на добросовестных плательщиков», — пожаловались люди в своем обращении.
По словам жителей, они просили сотрудников управляющей компании и полицейских проверить, законно ли живут квартиранты в арендованных квартирах. Однако им отказали в этом, ссылаясь на нехватку кадров.
Впрочем, в УМВД России по Приморскому краю «КП» сообщили, что в отделение полиции районе, в котором находится дом, от его жильцов не поступало никаких заявлений о том, что в квартирах незаконно проживают мигранты. В пресс-службе заверили, что несмотря на это, участковые уполномоченные полиции после запроса редакции сами инициировали соответствующую проверку, после которой примут обоснованное решение.
В полиции так же отметили, что приморцы могут сообщать в дежурную часть УМВД России по телефону