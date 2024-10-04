«Страдаем мы»: жители дома во Владивостоке жалуются на мигрантов-арендаторов

Впрочем, в УМВД России по Приморскому краю «КП» сообщили, что в отделение полиции районе, в котором находится дом, от его жильцов не поступало никаких заявлений о том, что в квартирах незаконно проживают мигранты. В пресс-службе заверили, что несмотря на это, участковые уполномоченные полиции после запроса редакции сами инициировали соответствующую проверку, после которой примут обоснованное решение.