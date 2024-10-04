Серия световых инсталляций появилась в Нижнем Новгороде, сообщается в соцсетях «Нижнего 800».
Впервые тени огромных стульев на фасадах домов заметили вечером 3 октября. Необычные инсталляции наблюдали в разных локациях города, в том числе на Большой Покровской у входа на стадион «Динамо».
Чему посвящены работы и кто их автор — неизвестно.
«В Нижнем Новгороде замечен неопознанный стул… Выглядит интригующе!» — говорится в сообщении.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что нижегородская студия dreamlaser откроет новое пространство в Санкт-Петербурге.