Цветочные клумбы убирают в Иркутске перед наступлением холодов

Изначально кусты роз обрезают, остается лишь четыре или пять почек. Затем в грунт добавляют удобрение, которое повышает иммунитет растений и поддерживает их жизнь во время зимних морозов. Немного погодя цветы посыплют опилками и оставят до весны. Многолетние растения также очищают и убирают все лишнее.