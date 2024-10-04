Цветочные клумбы убирают в Иркутске перед наступлением холодов

Городские клумбы практически подготовили к наступлению холодов. В этом году в областном центре посадили более 500 тысяч однолетних цветов 30 разновидностей. Помимо этого появилось 1600 кустов чайно-гибридной розы. Об этом сообщает Байкал 24 со ссылкой на администрацию города.
— Работы по уборке клумб от растительных остатков стартовали в середине сентября и охватили все общественные зоны города. В скором времени начнется демонтаж вазонов и топиарных фигур, а также подготовка розариев и многолетников к зимним условиям, — рассказывают в агентстве.
Изначально кусты роз обрезают, остается лишь четыре или пять почек. Затем в грунт добавляют удобрение, которое повышает иммунитет растений и поддерживает их жизнь во время зимних морозов. Немного погодя цветы посыплют опилками и оставят до весны. Многолетние растения также очищают и убирают все лишнее.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что самолет с пассажирами не долетел до Иркутска из-за тумана. Пришлось приземлятся в аэропорту Улан-Удэ.