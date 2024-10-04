«Пятилетний внук уже собирается стать директором завода»: как живет трудовая династия из Башкирии, чей общий стаж насчитывает 177 лет

В башкирском Нефтекамске проживает трудовая династия, чей общий стаж насчитывает аж 177 лет. Семья Гарифьяновых-Хасановых-Нургалиевых-Хафизовых-Мустакимовых является настоящим символом преданности и трудолюбия на Нефтекамском автозаводе «НЕФАЗ», крупнейшем предприятии города и одним из самых значимых заводов республики. А недавно о почетном семействе даже рассказал на своей странице в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров в своей традиционной рубрике «Жизнь замечательных людей».
СЕМЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ.
Все началось в 1985 году, когда Раиль Гарифьянов устроился работать на завод слесарем-ремонтником. С тех пор его семья стала неотъемлемой частью этого предприятия, передавая любовь к профессии из поколения в поколение. Ляйсан Гарифьянова, жена Раиля, уже 24 года трудится в теплоэнергосиловом цехе, где занимается химической очисткой воды. Их сын Наиль, следуя семейной традиции, также нашел свое призвание на заводе и работает термистом.
В огромной заводской команде трудятся и другие родственники: сестра Раиля Райля Хасанова, пришла на завод всего через год после своего брата и с тех пор стала неотъемлемой частью команды. Женщина выбрала профессию кладовщика и с первых дней погрузилась в мир логистики и управления запасами. За годы работы она не только овладела всеми тонкостями своей специальности, но и успела завоевать уважение коллег и руководство. Ее трудолюбие и профессионализм были отмечены Благодарственным письмом Министерства промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан.
Сыновья Райли Ренат и Рамиль также продолжили семейную традицию и выбрали работу на предприятии. Ренат — мастер в теплоэнергосиловом цехе, сейчас исполняет обязанности главного механика и занимает призовые места в конкурсах «Лучший по профессии». Рамиль — слесарь МСР в цехе сборки автобусных шасси.
КАЖДЫЙ ВНОСИТ СВОЙ ВКЛАД.
Фанзиля Нургалиева, двоюродная сестра семьи Гарифьяновых — Хасановых, также уже 29 лет работает на «НЕФАЗе», в последние годы занимала должность заведующей складом в цехе складских и железнодорожных перевозок. С августа этого года женщина стала мастером, продолжая трудовой путь на предприятии. Ее сестра Гульназ Хафизова более 21 года заботится о здоровье заводчан в здравпункте.
Каждый член большой семьи вносит свой вклад в успешную работу завода. Гарифьяновы — Хасановы трудятся в различных цехах — от сборки автобусных шасси до контроля качества окраски, обеспечивая высокие стандарты производства и надежность выпускаемой техники.
— Мы и с коллегами на работе как одна большая семья, и, конечно, я горжусь, что дети пошли по нашим стопам, — рассказывает Райля Хасанова. — Старший внук, которому еще пять лет, уже планирует стать директором завода, когда вырастит.
Несмотря на то, что Райля Хасанова уже на пенсии, она до сих пор успешно справляется с задачами, обеспечивая бесперебойную работу завода и управление запасами. Большой опыт и знания делают её важным звеном в команде.
ТВОРЧЕСКАЯ СЕМЬЯ.
Семья Гарифьяновых-Хасановых-Нургалиевых-Хафизовых-Мустакимовых — настоящие хранители семейных ценностей, которые они с гордостью передают из поколения в поколение. Но их уникальность заключается не только в крепких связях. Они — творческие натуры, для которых музыка стала настоящим коньком. В свободное время они собираются вместе, чтобы исполнить свои любимые хиты. Ренат Хасанов запомнился многим как солист в клипе на гимн предприятия «НЕФАЗ, дави на газ!». На профессиональных праздниках их с супругой также приглашают выступить, и каждый раз они удивляют коллег своими талантами.
На фоне успехов все члены семьи продолжают строить свою карьеру на заводе, воспитывая новое поколение своим примером и показывая, что человеческий труд всегда будет неотъемлемой частью даже в век высоких технологий.