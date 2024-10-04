«Пятилетний внук уже собирается стать директором завода»: как живет трудовая династия из Башкирии, чей общий стаж насчитывает 177 лет

В огромной заводской команде трудятся и другие родственники: сестра Раиля Райля Хасанова, пришла на завод всего через год после своего брата и с тех пор стала неотъемлемой частью команды. Женщина выбрала профессию кладовщика и с первых дней погрузилась в мир логистики и управления запасами. За годы работы она не только овладела всеми тонкостями своей специальности, но и успела завоевать уважение коллег и руководство. Ее трудолюбие и профессионализм были отмечены Благодарственным письмом Министерства промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан.