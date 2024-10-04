В Краснодарском крае продолжается потепление.
Об этом в своем telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Метеоролог отметил, что антициклон укрепит свои позиции в атмосфере, благодаря чему будет малооблачно. Дождей не прогнозируется. Температурные показатели продолжат расти. 4 октября в регионе ожидается +24… +26 градусов Цельсия, в субботу 5 октября будет +25… +27.
Скорость восточного ветра не превысит 3−8 метров в секунду. Атмосферное давление будет снижаться, составив 760 мм рт. ст, что выше нормы.
Напомним, во время дождя Краснодар встал в 9-балльную пробку. Во второй половине дня 1 октября в городе выпали обещанные метеорологами осадки. Сразу же образовались автомобильные заторы. При этом самые сильные были зафиксированы в центре города.