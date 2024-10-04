Олбани
+12°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодарском крае продолжается потепление

Дождей на Кубани не прогнозируется.

В Краснодарском крае продолжается потепление.

Об этом в своем telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Метеоролог отметил, что антициклон укрепит свои позиции в атмосфере, благодаря чему будет малооблачно. Дождей не прогнозируется. Температурные показатели продолжат расти. 4 октября в регионе ожидается +24… +26 градусов Цельсия, в субботу 5 октября будет +25… +27.

Скорость восточного ветра не превысит 3−8 метров в секунду. Атмосферное давление будет снижаться, составив 760 мм рт. ст, что выше нормы.

Напомним, во время дождя Краснодар встал в 9-балльную пробку. Во второй половине дня 1 октября в городе выпали обещанные метеорологами осадки. Сразу же образовались автомобильные заторы. При этом самые сильные были зафиксированы в центре города.