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«Появятся дополнительные зоны отдыха и новая площадка». «Минскзеленстрой» анонсировал начало реконструкции парка Горького в Минске

«Минскзеленстрой» сказал про начало реконструкции парка Горького в Минске.

Источник: Комсомольская правда

«Минскзеленстрой» сказал про начало реконструкции парка Горького в Минске. Подробности агентству «Минск-Новости» озвучил начальник производственного отдела «Минскзеленстроя» Андрей Процук.

Представитель организации отметил, что парк Горького будет обновлен в ближайший год, уточнив, что подготовительные мероприятия начнутся 7 октября, а реконструкция — до конца названного месяца.

Процук уточнил, что проектом предусматривается замена инженерных сетей и частично освещения. Он отметил, что будут установлены однотипные торговые павильоны, добавив, что их внешний вид был вид согласован с Министерством культуры и комитетом архитектуры Мингорисполкома, так как сам парк является историко-культурной ценностью Беларуси.

— Появятся дополнительные зоны отдыха и новая площадка для малышей. Мы обустроим пустующую территорию: поставим там песочницу и игровое оборудование, — заявил представитель «Минсзеленстроя».

Процук обратил внимание на то, что реконструкцию парка планируется завершить до начала следующего сезона аттракционов, который стартует в конце апреля.

— Если погода позволит, будем работать и зимой.

строительство