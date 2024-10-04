«Появятся дополнительные зоны отдыха и новая площадка». «Минскзеленстрой» анонсировал начало реконструкции парка Горького в Минске

«Минскзеленстрой» сказал про начало реконструкции парка Горького в Минске. Подробности агентству «Минск-Новости» озвучил начальник производственного отдела «Минскзеленстроя» Андрей Процук.
Представитель организации отметил, что парк Горького будет обновлен в ближайший год, уточнив, что подготовительные мероприятия начнутся 7 октября, а реконструкция — до конца названного месяца.
Процук уточнил, что проектом предусматривается замена инженерных сетей и частично освещения. Он отметил, что будут установлены однотипные торговые павильоны, добавив, что их внешний вид был вид согласован с Министерством культуры и комитетом архитектуры Мингорисполкома, так как сам парк является историко-культурной ценностью Беларуси.
— Появятся дополнительные зоны отдыха и новая площадка для малышей. Мы обустроим пустующую территорию: поставим там песочницу и игровое оборудование, — заявил представитель «Минсзеленстроя».
Процук обратил внимание на то, что реконструкцию парка планируется завершить до начала следующего сезона аттракционов, который стартует в конце апреля.
— Если погода позволит, будем работать и зимой.