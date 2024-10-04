«Появятся дополнительные зоны отдыха и новая площадка». «Минскзеленстрой» анонсировал начало реконструкции парка Горького в Минске

Процук уточнил, что проектом предусматривается замена инженерных сетей и частично освещения. Он отметил, что будут установлены однотипные торговые павильоны, добавив, что их внешний вид был вид согласован с Министерством культуры и комитетом архитектуры Мингорисполкома, так как сам парк является историко-культурной ценностью Беларуси.