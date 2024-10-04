В Омске могут изменить сроки закрытия моста у Телецентра

Появились новые подробности о перекрытии моста имени 60-летия ВЛКСМ. Как ранее сообщала пресс-служба мэрии, начало строительных работ было запланировано на 26 октября. Но оказалось, что проект организации дорожного движения ещё не согласован.
«Сроки ограничения движения на мосту будут озвучены после согласования проекта организации движения. Напоминаю, контракт рассчитан не только на проведение непосредственных работ, но и на составление рабочей документации», — сообщили порталу Om1.ru в мэрии Омска.
Уточним, что по планам капремонт моста продлится два года, при этом полностью закрывать проезд не планировали. Ожидается, что для движения оставят по две полосы в каждую сторону, а троллейбусные маршруты будут временно отменены. Вместо них запустят дополнительные автобусы.