В Омске могут изменить сроки закрытия моста у Телецентра

Уточним, что по планам капремонт моста продлится два года, при этом полностью закрывать проезд не планировали. Ожидается, что для движения оставят по две полосы в каждую сторону, а троллейбусные маршруты будут временно отменены. Вместо них запустят дополнительные автобусы.