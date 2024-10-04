Новосибирский суд оставил замглавы Краснообска в СИЗО

Об этом сообщили в пресс-службе Управления Судебного департамента в Новосибирской области.
По версии следствия, взяткодатель рассчитывал на получение покровительства при заключении контрактов с администрацией. Заместитель главы рабочего поселка, в свою очередь, склонял сотрудников администрации и «Дома культуры» к подписанию договора с физическим лицом и ИП.
В мае 2024 года Евгений Коржов был задержан при получении взятки от предпринимателя. Чиновника подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).
Дзержинский районный суд продлил Евгению Коржову срок содержания под стражей до 2 декабря 2024 года.
Заместителя главы Краснообска Евгения Коржова уволили из городской администрации в связи с утратой доверия. Читайте в материале МК в Новосибирске.