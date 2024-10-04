На территории Уфы собираются построить туристический комплекс за десять млрд рублей

Вчера, 3 октября, в Уфе в Доме Республики прошло заседание в формате «Инвестчас». Руководитель предприятия «Специализированный застройщик “Четыре сезона-Жилстройинвест” Гульнара Махмутова представила проект строительства многофункционального всесезонного гостинично-туристического оздоровительного комплекса в Октябрьском районе Уфы.
На территории соорудят зоны активного отдыха, акватермальные зоны, бассейны, горнолыжные и тюбинговые трассы. Плановую стоимость проекта оценивают в десять миллиардов рублей. Компания при этом вложит половину этой суммы. Предполагается, что реализация инициативы позволит создать более 900 новых рабочих мест.
Цель проекта, утверждает Гульнара Махмутова, — создание в Башкирии гостинично-туристического комплекса федерального масштаба с транспортной доступностью для жителей республики и других регионов страны.
Уже прошли геодезические изыскания территории, площадью 90 гектаров, а также заключен договор на археологические исследования с учетом полевого этапа работ, камеральную обработку данных, составление техотчета и проведение государственной историко-культурной экспертизы.
Проекту присвоили статус приоритетного, а инвестору предоставили налоговые льготы.