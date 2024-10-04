На территории Уфы собираются построить туристический комплекс за десять млрд рублей

На территории соорудят зоны активного отдыха, акватермальные зоны, бассейны, горнолыжные и тюбинговые трассы. Плановую стоимость проекта оценивают в десять миллиардов рублей. Компания при этом вложит половину этой суммы. Предполагается, что реализация инициативы позволит создать более 900 новых рабочих мест.