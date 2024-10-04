Детский сад закрылся в Шахунье из-за отсутствия повара

Местная жительница Екатерина Н. написала об этой проблеме на странице губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Детское образовательное учреждение на тот момент было полностью укомплектовано воспитанниками. Многие из них остались вообще без детского сада. А сотрудникам организации пришлось искать новые места работы.