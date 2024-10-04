Детский сад закрылся в Шахунье из-за отсутствия повара

Детский сад № 2 «Солнышко» закрылся в Шахунье из-за отсутствия повара. Об этом сообщили представители администрации городского округа в соцсети ВКонтакте.
Местная жительница Екатерина Н. написала об этой проблеме на странице губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Детское образовательное учреждение на тот момент было полностью укомплектовано воспитанниками. Многие из них остались вообще без детского сада. А сотрудникам организации пришлось искать новые места работы.
В администрации уточнили, что детсад закрылся 30 сентября после увольнения сотрудников пищеблока. Сейчас претенденты на должность повара отсутствуют, но в случае их появления садик возобновит работу.
«Поиск и принятие сотрудников относится к компетенции руководителя учреждения», — добавили в ведомстве.
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