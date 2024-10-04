Сергей Кравчук: мы высаживаем деревья на новых общественных территориях, чтобы придать им более привлекательный вид

Педагогическую аллею высадили в сквере на улице Аксенова. На площадке, которую обновляют в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, сегодня появилось 108 саженцев разных пород. Глава города во время регулярных объездов строящихся зон отдыха не единожды указывал на важность их озеленения.
«Мы высаживаем деревья на новых общественных территориях, чтобы придать им более привлекательный вид. Этот сквер на улице Аксенова, безусловно, станет местом притяжения для местных жителей. На сегодняшний день он является самым большим по площади в городе. Наша цель — сделать территорию комфортной и удобной для жителей Индустриального района: младшего, среднего и пенсионного возрастов, чтобы для активного отдыха и культурного времяпрепровождения им не приходилось далеко добираться. Я благодарен губернатору Хабаровского края Дмитрию Викторовичу Демешину за то, что он поддерживает нас в стремлении создавать такие зоны отдыха во всех районах города», — прокомментировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
«Эту аллею мы высадили в преддверии Дня учителя. Для нас очень важно было к высадке деревьев приобщить детей. Это школьники, которые учатся неподалеку. Они будут приходить в этот сквер и следить за растениями», — сказала Мария Матаева, председатель комитета по управлению Индустриальным районом.
Аллею высадили в преддверии открытия сквера на улице Аксенова. На сегодняшний день на площадке установлены качели, лавочки, детский городок, специальная трасса для катания на велосипедах и самокатах, проложены прогулочные дорожки, установлено освещение. Вскоре здесь поставят декоративные фигуры, в том числе популярных персонажей мультфильма «Спина к спине».
Источник: Официальный сайт администрации города Хабаровска.