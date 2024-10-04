Сергей Кравчук: мы высаживаем деревья на новых общественных территориях, чтобы придать им более привлекательный вид

«Мы высаживаем деревья на новых общественных территориях, чтобы придать им более привлекательный вид. Этот сквер на улице Аксенова, безусловно, станет местом притяжения для местных жителей. На сегодняшний день он является самым большим по площади в городе. Наша цель — сделать территорию комфортной и удобной для жителей Индустриального района: младшего, среднего и пенсионного возрастов, чтобы для активного отдыха и культурного времяпрепровождения им не приходилось далеко добираться. Я благодарен губернатору Хабаровского края Дмитрию Викторовичу Демешину за то, что он поддерживает нас в стремлении создавать такие зоны отдыха во всех районах города», — прокомментировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.