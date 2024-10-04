Галина Кононенко: «Вместе со сгоревшим театром ушла целая эпоха»

«Здание театра — это часть истории города, знаковое место, наполненное большим смыслом. Это без преувеличения один из символов нашего города, с которым связаны свои воспоминания у многих жителей, которые глубоко сопереживают случившемуся горю. Можно совершенно точно сказать, что вместе со сгоревшим театром ушла целая эпоха. Не стоит забывать, что театр — это не только здание, но прежде всего люди, которые там работали. Сильный самобытный и талантливый коллектив необходимо сохранить, а сам театр — восстановить», — считает Галина Кононенко.