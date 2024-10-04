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Галина Кононенко: «Вместе со сгоревшим театром ушла целая эпоха»

Заместитель председателя Хабаровской гордумы прокомментировала пожар в ХМТ.

Источник: Комсомольская правда

Трагедия в Хабаровском музыкальном театре болью отозвалась в сердцах хабаровчан. Соцсети заполнили соболезнования и слова поддержки коллективу театра. Своими эмоциями поделилась заместитель председателя Хабаровской городской думы Галина Кононенко. Подробнее — в материале «Комсомольская правда» — Хабаровск".

Как рассказала Галина Анатольевна в беседе с корреспондентом «КП» — Хабаровск", произошедшее с Хабаровским музыкальным театром — настоящая утрата для всех хабаровчан.

«Здание театра — это часть истории города, знаковое место, наполненное большим смыслом. Это без преувеличения один из символов нашего города, с которым связаны свои воспоминания у многих жителей, которые глубоко сопереживают случившемуся горю. Можно совершенно точно сказать, что вместе со сгоревшим театром ушла целая эпоха. Не стоит забывать, что театр — это не только здание, но прежде всего люди, которые там работали. Сильный самобытный и талантливый коллектив необходимо сохранить, а сам театр — восстановить», — считает Галина Кононенко.

По словам депутата, пожар в театре — большая трагедия, вызвавшая искренние эмоции и шокировавшая всю хабаровскую общественность.

Напомним, слова сочувствия коллективу театра высказали председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков и сопредседатель объединения Валерий Гергиев. А губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин заявил, что все ответственные за пожар будут наказаны, а театр восстановят, во что бы то ни стало.

Пожар в Хабаровском музыкальном театре произошел вчера 3 октября. Огонь нанес невосполнимый урон культурному объекту, скорее всего здание будут отстраивать заново.

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