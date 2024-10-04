День учителя отметят более 50 тысяч педагогов из Красноярского края

В Красноярском крае 5 октября более 50 тысяч педагогов отметят День учителя. В краевом правительстве сообщили, что в этот день 61 работник сферы образования получит почётные звания и денежные награды.
По данным Министерства образования России, в Красноярском крае трудятся более 50 тысяч педагогов, из которых работников школ — 30 тысяч, а учителей — 23 тысячи человек.
«Уважаемые педагоги! Поздравляю вас с грядущим профессиональным праздником. Пусть в этот день в ваш адрес звучат бесконечные слова благодарности от всех поколений ваших выпускников», — рассказала министр образования Красноярского края Светлана Маковская.
Отметим, что с 30 сентября по 5 октября в Красноярском крае, как и во всей России, проходит Большая учительская неделя. Ярким завершением события станет присвоение почётного краевого звания «Заслуженный педагог» и «Заслуженный работник образования». Награждённые учителя получат денежное вознаграждение, нагрудный знак и удостоверение.
Напомним, учитель физики красноярской гимназии № 2 Михаил Скрипкин и ещё шесть российских педагогов вошли в финал Всероссийского конкурса «Классная тема!».