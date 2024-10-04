Житель «Царево Village» заболел корью

«Зарегистрирован один случай кори, заболевший госпитализирован в инфекционную больницу», — добавили в ведомстве.
В очаге провели противоэпидемические мероприятия, и в первые 72 часа там привили 83,3% из всех, кто контактировал с заболевшим.
Как выяснилось, из 93 контактных 12 человек подлежали иммунизации — у них не было прививок от кори. Из них медики привили уже 10 человек, еще двое приглашены на вакцинацию завтра.
Напомним, что в лицее в жилом комплексе Царево Village в марте зарегистрировали два случая заболевания гепатитом А, заболели ученики. «Татар-информ» сообщал, что в Зеленодольском районе несколько взрослых и детей заболели корью — все представители цыганской диаспоры.