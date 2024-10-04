Педагоги в Крыму могут оформить пенсию досрочно — условия

«Преподаватели общеобразовательных учреждений, которые имеют длительный педагогический стаж, могут досрочно выйти на страховую пенсию по старости. Этим правом в Республике Крым воспользовались более 6 тысяч человек», — сказано в сообщении.
В ведомстве напомнили, что пенсия педагогам назначается не по возрасту, а по выслуге лет: необходимый стаж — 25 лет, количество заработанных пенсионных коэффициентов в 2024 году — 28,2.
«С момента выработки спецстажа педагоги могут оформить пенсию досрочно через 5 лет. Напоминаем, что в России действует переходный период, поэтому в этом году оформить досрочную пенсию могут педагоги, которые выработали специальный стаж в 2021 году», — уточнили в пресс-службе.
Также уточняется, что теперь в стаж включают периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, а с 2024 года расширен список педагогических работников, которые имеют право выйти на пенсию досрочно. Теперь на досрочную пенсию могут рассчитывать тьюторы, инструкторы по физкультуре, советники директоров по воспитанию.
С весны 2024 года вдвое увеличены выплаты за классное руководство и кураторство, эта мера поддержки охватывает более 565 тысяч человек, сообщала вице-премьер России Татьяна Голикова.