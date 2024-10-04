Педагоги в Крыму могут оформить пенсию досрочно — условия

Также уточняется, что теперь в стаж включают периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, а с 2024 года расширен список педагогических работников, которые имеют право выйти на пенсию досрочно. Теперь на досрочную пенсию могут рассчитывать тьюторы, инструкторы по физкультуре, советники директоров по воспитанию.