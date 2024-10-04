Власти Новосибирска готовятся приватизировать муниципальную аптечную сеть

Мэрия Новосибирска готовится приватизировать муниципальную аптечную сеть. Соответствующий проект постановления за подписью Максима Кудрявцева размещён на сайте городской администрации.
Напомним, согласно с требованиями федерального закона № 485-ФЗ, которым установлен запрет деятельности муниципальных унитарных предприятий на конкурентных рынках, аптечная месть должна сменить форму собственности и быть преобразована в акционерное общество.
В связи с этим, согласно опубликованному проекту постановления, будет создано АО «Новосибирская аптечная сеть» с уставным капиталом 126 917 000 рублей, состоящим из 126 917 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.
До первого общего собрания акционеров исполнять обязанности директора АО будет Виктория
Чуканова.
Кроме неё, в состав совета директоров войдут заммэра Валерий Шварцкопп, начальник управления по демографической политике мэрии Александр Лаухин, заместитель председателя горсовета Новосибирска Николай Тямин, начальник департамента экономики и стратегического планирования мэрии Лариса Уткина и начальник управления муниципального имущества мэрии Новосибирска Александр Хаустов.
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