Власти Новосибирска готовятся приватизировать муниципальную аптечную сеть

В связи с этим, согласно опубликованному проекту постановления, будет создано АО «Новосибирская аптечная сеть» с уставным капиталом 126 917 000 рублей, состоящим из 126 917 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.