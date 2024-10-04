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Северный ветер и дожди ожидаются в Беларуси 4 октября

Синоптики сказали про северный ветер и дожди в Беларуси в пятницу, 4 октября.

Источник: Комсомольская правда

Северный ветер и дожди ожидаются в Беларуси 4 октября, в пятницу, информирует портал pogoda.by.

Согласно прогнозу синоптиков, в стране будет преобладать облачная погода, на большей части пройдут дожди. Ветер окажется северным, северо-западным. Днем максимальная температура воздуха составит от +9 градусов по северо-западной части и до +16 градусов по юго-восточной.

В Минске ожидается облачная погода и без осадков. Вероятность дождя 4 октября синоптики оценили в 5−10%. Ветер будет северным, северо-западным. В утренние часы температура воздуха составит от +10 до +11 градусов. Днем прогнозируется от +12 до +14 градусов. Вечером будет от +9 до +11 градусов.

Ранее синоптик Дмитрий Рябов рассказал, каким будет октябрь 2024 года в Беларуси: «Дождь со снегом, заморозки и бабье лето».

Тем временем «Минскводоканал» сказал о возможных перебоях с холодной водой 4 и 5 октября.

Кстати, мощная магнитная буря обрушится на Землю 4 октября — что ждать белорусам.