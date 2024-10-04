Северный ветер и дожди ожидаются в Беларуси 4 октября

В Минске ожидается облачная погода и без осадков. Вероятность дождя 4 октября синоптики оценили в 5−10%. Ветер будет северным, северо-западным. В утренние часы температура воздуха составит от +10 до +11 градусов. Днем прогнозируется от +12 до +14 градусов. Вечером будет от +9 до +11 градусов.