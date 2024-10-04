Олбани
+10°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии готовят почву под высадку леса в 2025 году

В Башкирии готовят почву под высадку леса в 2025 году.

Источник: Минлесхоз Башкирии

В Башкирии продолжаются работы по подготовке почвы под лесные культуры 2025 года. По оперативным данным, по состоянию на 4 октября работы в данном направлении проведены на площади 3 тыс. га. Задача лесоводов — охватить 6,4 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минлесхоза.

Обработка почвы под лесные культуры включает в себя механическое воздействие на нее с целью улучшения водного, воздушного и теплового режимов, ослабления вредного влияния сорной растительности и создания благоприятных условий для приживаемости и роста культур. Выбор способа обработки почвы зависит от состояния участка, типа почв и других природных особенностей.

В частности, производится распашка участков специальными лесными плугами, которые не просто переворачивают пласты земли, а разваливают их в разные стороны, образуя глубокую борозду с двумя отвалами. При этом почва обновляется, не теряя основной запас питательных веществ.

экология