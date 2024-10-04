В Башкирии готовят почву под высадку леса в 2025 году.

В Башкирии продолжаются работы по подготовке почвы под лесные культуры 2025 года. По оперативным данным, по состоянию на 4 октября работы в данном направлении проведены на площади 3 тыс. га. Задача лесоводов — охватить 6,4 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минлесхоза.
Обработка почвы под лесные культуры включает в себя механическое воздействие на нее с целью улучшения водного, воздушного и теплового режимов, ослабления вредного влияния сорной растительности и создания благоприятных условий для приживаемости и роста культур. Выбор способа обработки почвы зависит от состояния участка, типа почв и других природных особенностей.
В частности, производится распашка участков специальными лесными плугами, которые не просто переворачивают пласты земли, а разваливают их в разные стороны, образуя глубокую борозду с двумя отвалами. При этом почва обновляется, не теряя основной запас питательных веществ.