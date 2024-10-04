В Башкирии готовят почву под высадку леса в 2025 году.

Обработка почвы под лесные культуры включает в себя механическое воздействие на нее с целью улучшения водного, воздушного и теплового режимов, ослабления вредного влияния сорной растительности и создания благоприятных условий для приживаемости и роста культур. Выбор способа обработки почвы зависит от состояния участка, типа почв и других природных особенностей.