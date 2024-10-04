Октябрь подарит Хабаровску ещё два солнечных дня

— В предстоящие выходные на большей части территории края ожидается погода без существенных осадков, неустойчивой она будет только в северных районах — Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. — Там — осадки уже в виде дождя и мокрого снега. Сохраняется ветер — в субботу южного направления, в воскресенье он поменяется на западный до 7−12 метров в секунду. На побережье Охотского моря сильный ветер — местами порывы его будет достигать 15−20 метров в секунду. Температура ночью на большей части территории края от +2 до +8 градусов, на севере 0…+5, местами до минус 7 градусов. Дневные температуры в субботу +18…+23, в воскресенье станет прохладнее от +10 до +17 градусов. Дождь возможен 6 октября еще и в центральных районах края.





В Хабаровске выходные ожидаются без осадков, ветер южный с переходом на западный до 7−12 метров в секунду. Ночью +6…+8 градусов, днем в субботу воздух прогреется до +18…+ 20, в воскресенье только до +14…+16 градусов. — На следующей неделе в крае ожидается погода без осадков, с умеренным ветром южного и юго-западного направления, — объяснила Галина Брынцева. — Температурный фон ночью от +1 до +6 градусов, местами ближе к 0, дневные температуры в начале недели +10…+15 градусов, к концу недели +12…+17 градусов и даже возможно +20 градусов. Уровень Амура у Хабаровска достиг отметки в 37 сантиметров, вода в реке продолжает падать. В ближайшие дни Амур потеряет еще 15−20 сантиметров. День 5 октября называли Листопадным, потому что обычно в это время с деревьев облетают последние листья. А вот у нас они еще не только не опали, но и до сих пор остаются зелеными.