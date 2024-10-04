Красноярец стал абсолютным победителем гонки серии Ironman (видео)

Об этом сообщили в краевом министерстве спорта.
Спортсмен показал рекордное для красноярцев время прохождения Ironman за всю историю — 8:43.25. Ранее абсолютный зачет удавалось выиграть только двоим россиянам: в 2018 году — Андрею Яцкову из Москвы, и в 2022 году — Александру Григорьеву из Санкт-Петербурга.
Также «Железную дистанцию» в Корее преодолели еще трое красноярцев: Евгений Перевалов, Сергей Сенченко и Алексей Гейман. Финишную черту Евгений Перевалов пересек с российским триколором в руках.
«Когда поехали в Корею, я взял цветные карандаши, чтобы хотя бы нарисовать на своем номере российский флаг. Но этого не потребовалось. Корейцы были не против нашего флага», — рассказал спортсмен.
Напомним, что гонка Ironman Gurye считается одной из самых трудных и медленных в знаменитой серии триатлонных марафонов (3,8 км — плавание, 180 км — велогонка, 42 км — бег).