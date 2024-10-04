Красноярец стал абсолютным победителем гонки серии Ironman (видео)

Спортсмен показал рекордное для красноярцев время прохождения Ironman за всю историю — 8:43.25. Ранее абсолютный зачет удавалось выиграть только двоим россиянам: в 2018 году — Андрею Яцкову из Москвы, и в 2022 году — Александру Григорьеву из Санкт-Петербурга.