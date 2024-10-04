Рекордно низкая безработица зафиксирована в Хабаровском крае

Так, по проекту «Содействие занятости» пройти обучение и найти работу может молодежь до 35 лет, женщины в отпуске по уходу за ребенком, люди старше 50 лет, а также те, кому грозит увольнение. По программе «Мобильность трудовых ресурсов» приглашаются специалисты из других регионов. Кроме того, можно получить профессиональное образование для трудоустройства на предприятия оборонно-промышленного комплекса.