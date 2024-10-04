Бесплатные лекарства помогают жителям Хабаровского края бороться с недугами

Список препаратов, входящих в программу, достаточно большой — 31 наименование, включая лекарства, которые могут предотвращать приступы гипертензии и других опасных состояний. Важной особенностью программы является то, что пациенты, которые выписались из стационара, могут продолжить получать препараты на амбулаторном лечении. Особенно это актуально для тех, кто перенёс серьёзные сосудистые заболевания или операции на сердце.