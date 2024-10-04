Бесплатные лекарства помогают жителям Хабаровского края бороться с недугами

В Хабаровском крае, благодаря программе по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которая реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение», жители края могут получать лекарства по льготным рецептам в аптеках государственной сети. Эти аптеки представлены во всех районах региона, что делает получение лекарств доступным и удобным, сообщает пресс-служба правительства края.
Кроме того, льготные препараты теперь можно получить и в аптеках Краевого диагностического центра и больницы имени Сергеева. Минздрав напоминает, что льготы распространяются на граждан, перенесших инфаркт миокарда или инсульт.
«С начала 2024 года право на бесплатные лекарства получили пациенты с ишемической болезнью сердца, осложнённой мерцательной аритмией или хронической сердечной недостаточностью. Исключение составляют те, кто уже получает препараты по федеральной программе», — рассказали в региональном минздраве.
Список препаратов, входящих в программу, достаточно большой — 31 наименование, включая лекарства, которые могут предотвращать приступы гипертензии и других опасных состояний. Важной особенностью программы является то, что пациенты, которые выписались из стационара, могут продолжить получать препараты на амбулаторном лечении. Особенно это актуально для тех, кто перенёс серьёзные сосудистые заболевания или операции на сердце.
«Льготные лекарства назначают при выписке, и пациент должен их принимать в строгом соответствии с назначением врача, — объяснила Ольга Димова, заместитель главного врача городской поликлиники. — Самовольное изменение дозировки недопустимо».
Всего в 2024 году право на льготное лекарственное обеспечение получили более 42 тысяч человек, а общее количество выданных рецептов перевалило за 260 тысяч.