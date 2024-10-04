В центре Красноярска пройдет ежегодный пробег «Енисей-батюшка»

Уже в 10:00 на дистанцию пять километров выйдут любители бега (участие могут принять все желающие старше 12 лет). Забег на полумарафонскую дистанцию 21,1 километра пройдет в 11:00 среди легкоатлетов в девяти возрастных категориях.