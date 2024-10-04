В центре Красноярска пройдет ежегодный пробег «Енисей-батюшка»

Завтра, 5 октября, на центральной набережной Красноярска пройдет ежегодный пробег «Енисей-батюшка». Как рассказали в администрации города, первыми в 09:00 на старт выйдут любители северной ходьбы — участникам необходимо преодолеть дистанцию в три километра.
Уже в 10:00 на дистанцию пять километров выйдут любители бега (участие могут принять все желающие старше 12 лет). Забег на полумарафонскую дистанцию 21,1 километра пройдет в 11:00 среди легкоатлетов в девяти возрастных категориях.
На финише участники получат сувениры, а победителей полумарафона и забега на пять километров наградят медалями, грамотами и подарочными сертификатами.
— Все больше красноярцев начинают заниматься бегом профессионально, а значит, увеличивается число людей, занимающихся физической культурой и ведущих здоровый образ жизни, — отметил Александр Каминский, руководитель главного управления по физической культуре, спорту и туризму.
Участников мероприятия ждут в субботу на улице Дубровинского, 100 (в районе «Капитанского клуба»). Выдача стартовых пакетов пройдет с 09:00 до 10:45.
Ранее мы писали, 3 октября стартовала продажа билетов на этап Гран-при России по фигурному катанию в Красноярске.