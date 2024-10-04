Омские студенты, эксперты и ученые представили свои научные и технические проекты

Новаторские идеи касались самых разных сфер: здесь и разработка новых рецептур авиационных смазочных материалов, и пакеты присадок, и предложения использовать омские масла в боулинг-центрах. За семь лет проведения НТК сотни проектов были реализованы и показали свою эффективность не только для компании, но и для всей отрасли.