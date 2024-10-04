Омские студенты, эксперты и ученые представили свои научные и технические проекты

Так, VII Научно-техническую конференцию (НТК) организовала «Газпромнефть — смазочные материалы». Свыше 80 специалистов компании, студентов и ученых из крупнейших университетов России собрались, чтобы представить свои проекты. А в оценку докладов и обсуждение предложений вовлечена вся команда руководителей.
Новаторские идеи касались самых разных сфер: здесь и разработка новых рецептур авиационных смазочных материалов, и пакеты присадок, и предложения использовать омские масла в боулинг-центрах. За семь лет проведения НТК сотни проектов были реализованы и показали свою эффективность не только для компании, но и для всей отрасли.
Ежегодная конференция — это часть стратегии компании по развитию потенциала сотрудников, эффективная площадка для обмена опытом. Как подчеркивает Анатолий Скоромец, генеральный директор компании, число участников, масштабы, уровень оригинальности и новаторства конкурсных работ растут год от года: «Мы поощряем инициативность и готовы помочь превратить даже самые смелые идеи в реальные проекты. Все предложения тщательно рассматривают и оценивают команды экспертов, благодаря этому каждый участник получает высокопрофессиональную поддержку и стимул для дальнейшего развития».