В селе Башкирии установили остановочный павильон.

На улице Стартовой в Андреевском микрорайоне села Кушнаренково установили остановочный павильон для школьного автобуса. Об этом рассказали в Центре управления Республикой Башкортостан.
Оборудовать здесь остановку попросил один из местных жителей под постом Главы Башкирии Радия Хабирова в канун «Прямой линии» руководителя региона в ноябре 2023 года.
«Сообщение зафиксировали наши информсистемы. Администрация Кушнаренковского района рассмотрела обращение жителей — микрорайон новый, развивающийся, остановка для школьного автобуса была действительна необходима. Установку павильона запланировали на 2024 год. 30 сентября 2024 года специалисты Кушнаренковского сельсовета его установили».
Известно, что это уже третья остановка для школьного автобуса в Андреевском — еще две находятся около детсада по улице Мусы Джалиля и магазина «Ихлас».