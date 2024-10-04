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В селе Башкирии установили остановочный павильон

В селе Башкирии установили остановочный павильон.

Источник: ЦУР Башкирии

На улице Стартовой в Андреевском микрорайоне села Кушнаренково установили остановочный павильон для школьного автобуса. Об этом рассказали в Центре управления Республикой Башкортостан.

Оборудовать здесь остановку попросил один из местных жителей под постом Главы Башкирии Радия Хабирова в канун «Прямой линии» руководителя региона в ноябре 2023 года.

«Сообщение зафиксировали наши информсистемы. Администрация Кушнаренковского района рассмотрела обращение жителей — микрорайон новый, развивающийся, остановка для школьного автобуса была действительна необходима. Установку павильона запланировали на 2024 год. 30 сентября 2024 года специалисты Кушнаренковского сельсовета его установили».

прокомментировали в ЦУРе.

Известно, что это уже третья остановка для школьного автобуса в Андреевском — еще две находятся около детсада по улице Мусы Джалиля и магазина «Ихлас».