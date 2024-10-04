В ближайшие две недели погода готовит омичам неприятный сюрприз

По данным сервиса визуализации погодных условий Ventusky.com, на следующей неделе в Омскую область придёт холодная погода с дождями и снегом. При этом на выходных, 5 и 6 октября, будет тепло. В субботу дневная температура воздуха составит +12…+17 градусов, а в воскресенье — +13…+18 градусов.