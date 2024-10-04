В ближайшие две недели погода готовит омичам неприятный сюрприз

По данным сервиса визуализации погодных условий Ventusky.com, на следующей неделе в Омскую область придёт холодная погода с дождями и снегом. При этом на выходных, 5 и 6 октября, будет тепло. В субботу дневная температура воздуха составит +12…+17 градусов, а в воскресенье — +13…+18 градусов.
В понедельник, 7 октября, температура воздуха днём составит +6…+10 градусов. В это время также ожидается сильный дождь. Во вторник и среду, 8 и 9 октября, будет аналогичная погода. Кроме того, в среду прогнозируется снег на севере Омской области.
В четверг, 10 октября, похолодает ещё сильнее: на севере региона столбик термометра будет показывать 0 градусов, на юге — 4 градуса тепла. Такая температура продержится до конца следующей недели. После 10 октября в Омской области ожидаются ночные заморозки. Температура воздуха ночью в субботу, 12 октября, опустится до −5 градусов.
По предварительному прогнозу, через неделю немного потеплеет. В понедельник и вторник, 14 и 15 октября, температура воздуха днём составит до +11 градусов. Однако в среду, 16 октября, столбик термометра покажет +5…+8 градусов.