Волонтеры спасли новосибирского сироту-медвежонка и отпустили в лес

Об этом рассказали в группе ГБР_ZOO_НСК.
Медведицу нашли в мае 2024 года в Болотнинском районе Новосибирска. Водители подобрали крошку совсем истощенной, с нее сняли более 50 клещей.
Ветеринары занялись ее восстановлением, дали найденышу имя — Ника. Медвежонка согласился принять на восстановления центр реабилитации медвежат-сирот в Тверской области.
Как считают волонтеры, бедняжка была найдена на обочине в таком состоянии, потому что ее мама погибла от руки человека — ей пришлось учиться выживать. Теперь Ника чувствует себя отлично и живет в заповедной зоне на территории Новосибирской области.
МК в Новосибирске сообщал, что медвежонок, которого спасли в Болотнинском районе, поехал в Центр реабилитации медвежат-сирот Пажетновых в Тверской области.