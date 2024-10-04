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Волонтеры спасли новосибирского сироту-медвежонка и отпустили в лес

Медвежонка нашли весной 2024 года, волонтеры выходили истощенное животное и выпустили в естественную среду обитания.

Об этом рассказали в группе ГБР_ZOO_НСК.

Медведицу нашли в мае 2024 года в Болотнинском районе Новосибирска. Водители подобрали крошку совсем истощенной, с нее сняли более 50 клещей.

Ветеринары занялись ее восстановлением, дали найденышу имя — Ника. Медвежонка согласился принять на восстановления центр реабилитации медвежат-сирот в Тверской области.

Как считают волонтеры, бедняжка была найдена на обочине в таком состоянии, потому что ее мама погибла от руки человека — ей пришлось учиться выживать. Теперь Ника чувствует себя отлично и живет в заповедной зоне на территории Новосибирской области.

МК в Новосибирске сообщал, что медвежонок, которого спасли в Болотнинском районе, поехал в Центр реабилитации медвежат-сирот Пажетновых в Тверской области.

флора и фауна