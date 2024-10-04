Погоду в Челябинской области в ближайшие дни назвали опасной: что прогнозируют синоптики

«Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в Прогностической карте предупреждений по УрФО, подготовленной Гидрометцентром России.
Уточняется, что
Период предупреждения пока до 20 часов 5 октября.
Напомним, в зависимости от метеорологических условий угрозу возникновения и распространения лесных пожаров подразделяют на пять классов.
Возможны чрезвычайные ситуации и происшествия, связанные с ландшафтными и лесными пожарами. Южноуральцев просят не разводить костры в лесу, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.
Метеорологи используют на прогностических картах пять цветов: белый — данных о погоде нет, зеленый — отдельных предупреждений о метеоусловиях не требуется, желтый прогнозирует потенциально опасную погоду. Наивысшие уровни — оранжевый и красный. Последний означает очень опасную погоду с вероятностью крупных разрушений и катастроф.