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Погоду в Челябинской области в ближайшие дни назвали опасной: что прогнозируют синоптики

Предпоследний уровень погодной опасности объявлен в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Олбани: +12° 0 м/с 94% 759 мм рт. ст. +13°

«Оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — говорится в Прогностической карте предупреждений по УрФО, подготовленной Гидрометцентром России.

Уточняется, что 5—7 октября в большинстве районов Челябинской области сохранится высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной шкале), местами в юго-западных территориях — чрезвычайная (5 класс).

Период предупреждения пока до 20 часов 5 октября.

Напомним, в зависимости от метеорологических условий угрозу возникновения и распространения лесных пожаров подразделяют на пять классов.

Возможны чрезвычайные ситуации и происшествия, связанные с ландшафтными и лесными пожарами. Южноуральцев просят не разводить костры в лесу, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

Метеорологи используют на прогностических картах пять цветов: белый — данных о погоде нет, зеленый — отдельных предупреждений о метеоусловиях не требуется, желтый прогнозирует потенциально опасную погоду. Наивысшие уровни — оранжевый и красный. Последний означает очень опасную погоду с вероятностью крупных разрушений и катастроф.