Во Владивостоке отряд «Тигр-правопорядок» активно борется с наркозакладчиками

Также на улице Борисенко случился еще один инцидент, где закладчика поймали во время его незаконной деятельности, и в районе Запорожской, где, по сообщению местных жителей, часто замечали подозрительных людей. В этом случае сотрудники отряда задержали нарушителя с крупной партией наркотиков.