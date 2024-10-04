Во Владивостоке отряд «Тигр-правопорядок» активно борется с наркозакладчиками

Сотрудники приморского отряда «Тигр-правопорядок» в сотрудничестве с Росгвардией продолжают патрулировать улицы Владивостока, особенно в вечерние часы, когда учащаются случаи нарушений порядка из-за алкогольного опьянения и действий закладчиков наркотиков, сообщили ИА PrimaMedia представители отряда.
В течение текущей недели сотрудники отряда осуществила несколько успешных задержаний наркозакладчиков в разных районах Владивостока, включая задержание на улице Монтажная, где местные жители неоднократно замечали подозрительную активность. Оперативники дежурили по адресу и задержали двух лиц, замеченных рядом с подозрительным автомобилем.
Кроме того, на улице Борисенко произошло нападение с ножом на местного жителя, когда он пытался поговорить с закладчиком. Отряд «Тигр-правопорядок» быстро отреагировал на вызов, задержав агрессивного нарушителя и передав его в руки полиции.
Также на улице Борисенко случился еще один инцидент, где закладчика поймали во время его незаконной деятельности, и в районе Запорожской, где, по сообщению местных жителей, часто замечали подозрительных людей. В этом случае сотрудники отряда задержали нарушителя с крупной партией наркотиков.
Напомним, сотрудники ППСП УМВД России по Владивостоку задержали 50-летнюю местную жительницу по подозрению в распространении наркотиков на территории города. Инцидент произошел на улице Котельникова, когда полицейские обратили внимание на подозрительное поведение женщины и остановили её для проверки документов.