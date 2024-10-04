Стало известно, с кем и когда сыграют хабаровские «Амурские тигрицы» во втором туре чемпионата в октябре 2024

Если подытожить — экзамен «Амурским тигрицам» на Сахалине предстоит серьезный, особенно если из лазарета не выйдут те, кто там находится, ну или тренерский штаб не решит непростую задачу, кем их без ущерба для общей тактики можно заменить. Но кто говорил, что будет легко? Все-таки лиги различаются не только буквами алфавита в названии, но и уровнем мастерства, второй по силе дивизион отечественного волейбола ко многому обязывает, от него всего один шаг до Суперлиги — конечной цели, которую для себя обозначили «тигрицы» в самом начале.