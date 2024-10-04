Стало известно, с кем и когда сыграют хабаровские «Амурские тигрицы» во втором туре чемпионата в октябре 2024

Ну что ж, уже завтра, 5 октября, на Сахалине стартует второй этап чемпионата России Высшей лиги «А» по женскому волейболу. Для «Амурских тигриц» Южно-Сахалинск хорош тем, что находится в соседнем часовом поясе. Одним словом, когда в Хабаровске 23:00, в Южно-Сахалинске полночь. Соответственно, джетлаг сводится к минимуму. Точнее, его попросту не ощущается. Да и особой акклиматизации по прилету не потребуется. Именно поэтому «тигрицы» вылетели на остров всего лишь за сутки до начала матчей.
Среди участников второго тура четыре команды: хабаровские «Амурские тигрицы», зубастые новички лиги, «Корабелка» из Санкт-Петербурга, «Локомотив-2» из Калининградской области и собственно хозяйки — команда «Сахалин». Соперники достойные и амбициозные. После первого тура «Сахалин» находится на второй строчке турнирной таблицы чемпионата («тигрицы» на третьей). У команды столько же очков, как и у хабаровчанок, но на один проигранный сет меньше. Стартовый тур оба коллектива провели в Хабаровске, но ни разу не сыграли между собой.
Впрочем, во втором туре мы их очного противостояния тоже не увидим. «Тигрицы» будут играть только с «Корабелкой» и «Локомотивом-2». Впервые Сахалин и Хабаровск сойдутся лицом к лицу в дальневосточном дерби только в четвертом туре, который, кстати, пройдет на домашней площадке «тигриц», в Универсальном краевом спортивном комплексе. Что касается соперниц по второму туру, то питерская «Корабелка» сейчас занимает седьмое место, калининградский «Локомотив-2» — последнее, четырнадцатое.
Но это никого не должно обманывать, команды сильные. Просто волейболистки из культурной столицы России пока сыграли в чемпионате всего два матча, которые выиграли со счетом 3:0 (18:25, 19:25, 14:25) и 3:0 (25:10, 25:16, 25:10) — угадайте у кого? Правильно, у «Локомотива-2». А сам «Локомотив» — это вторая команда того самого «Локомотива», который выиграл два чемпионата России подряд в Суперлиге в 2021 и 2022 году, а в дебютном 2019-м дошел до финала, став обладателями серебра. Сейчас после четырех туров Суперлиги в регулярном чемпионате «Локомотив» идет вторым.
Что касается не самого удачного старта второй команды, которая дважды брала бронзу Высшей лиги «А», то в руководстве «Локо» это объясняют просто — некоторые девушки из второй команды перешли в первую и теперь защищают честь клуба в лиге уровнем выше, кого-то взяли в аренду другие клубы. На их место пришли перспективные спортсменки из молодежной команды, а им пока не хватает опыта и сыгранности. Но при хороших наставниках, а они там хорошие, спортсменки могут быстро наверстать отставание.
«Это дело наживное, нужно только время. И в противостоянии с “Корабелкой” калининградки моментами демонстрировали яркий волейбол, и в счете по ходу партий вели. Да, удержать преимущество не получилось, но потенциал у команды есть, и нет сомнений, что в будущем обновленный “Локомотив-2” его реализует», — отметили в калининградском клубе.
Что касается «Корабелки» из Санкт-Петербурга, то команда это молодая, созданная, как и «тигрицы», в 2023 году. Но если хабаровчанки свой путь в волейболе начали с Высшей лиги «Б», то спортсменки с берегов Невы сразу заиграли в Высшей лиге «А» и заиграли неплохо. Регулярную часть дебютного чемпионата они завершили на второй строчке таблицы, вышли в финал и там забрали золото. Кстати, кто живет или жил в Санкт-Петербурге, по названию сразу может понять, где находится домашняя арена «Корабелки». Именно такое неофициальное название в городе носит Санкт-Петербургский государственный морской технический университет.
Если подытожить — экзамен «Амурским тигрицам» на Сахалине предстоит серьезный, особенно если из лазарета не выйдут те, кто там находится, ну или тренерский штаб не решит непростую задачу, кем их без ущерба для общей тактики можно заменить. Но кто говорил, что будет легко? Все-таки лиги различаются не только буквами алфавита в названии, но и уровнем мастерства, второй по силе дивизион отечественного волейбола ко многому обязывает, от него всего один шаг до Суперлиги — конечной цели, которую для себя обозначили «тигрицы» в самом начале.
КАЛЕНДАРЬ ИГР «АМУРСКИХ ТИГРИЦ» ВТОРОГО ТУРА ВЫСШЕЙ ЛИГИ «А» В ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ
5 октября, суббота. «Амурские Тигрицы» (Хабаровский край) — «Корабелка» (Санкт-Петербург). Игра начнется в 7:00 по Москве (14:00 по хабаровскому времени).
6 октября, воскресенье. «Локомотив-2» (Калининградская обл.) — «Амурские Тигрицы» (Хабаровский край). Игра начнется в 7:00 по Москве (14:00 по хабаровскому времени).
8 октября. «Корабелка» (Санкт-Петербург) — «Амурские Тигрицы» (Хабаровский край). Игра начнется в 8:30 по Москве (15:30 по хабаровскому времени).
9 октября. «Амурские Тигрицы» (Хабаровский край) — «Локомотив-2» (Калининградская обл.). Игра начнется в 8:30 по Москве (15:30 по хабаровскому времени).