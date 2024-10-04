В Новосибирске врачи спасли 18-летнего парня с ожогом легких из-за вейпа

В Новосибирские в НМИЦ Мешалкина поступил 18-летний пациент с ожогом легких. Оказалось, что парень покурил вейп, когда болел ОРВИ. Всего несколько затяжек вызвали тяжелое токсическое ингаляционное отравление организма, не успевшего восстановиться от болезни.
В пресс-центре клиники Мешалкина рассказали КП-Новосибирск, что 18-летний парень изначально лечил воспаление миндалин, которое возникло на фоне тяжелого течения ОРВИ. На фоне приема антибиотиков юный пациент шел на поправку. Однако на 10-й день лечения ему резко стало хуже — подскочила температура, появились тошнота и нехватка воздуха. Парень признался — накануне покурил вейп. При этом сделал всего пару затяжек. Но и их хватило для страшных последствий — у него развилась тяжелая двусторонняя пневмония с прогрессирующей дыхательной недостаточностью. Прогрессировала она стремительно, сохранялся высокий риск токсического миокардита.
Как рассказал заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии для взрослых Центра Мешалкина Михаил Николаевич Дерягин, молодой человек поступил в клинику в тяжелом состоянии. Ему сделали МСКТ, которое показало тяжелое поражение легких:
— На МСКТ-снимках легких мы увидели картину, с которой ранее сталкивались только во время пандемии COVID-19: альвеолярно-капиллярная мембрана в легких была поражена настолько, что просто не могла обеспечить усвоение кислорода и транспортировку его в кровь. Эту функцию временно передали аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации. Благодаря ему легкие постоянно омывались чистой, уже насыщенной кислородом кровью, что способствовало скорейшему нарастанию нового эпителия и залечиванию ожогов, — прокомментировал ситуацию Михаил Дерягин.
Параллельно врачи применили комплексную терапию, направленную на борьбу с легочной инфекцией. Успешному лечению помогли молодой возраст пациента, а также опыт анестезиологов-реаниматологов в выхаживании больных с тяжелой дисфункцией легких. Он был накоплен еще во времена коронавирусной пандемии. Парня через несколько дней перевели на самостоятельное дыхание. Еще через пять дней прекратили процедуру ЭКМО.
— В стабильном состоянии со значительным улучшением работы легких юноша был переведен на долечивание в учреждение, из которого поступил, — уточнили в пресс-центре клиники.
Помощь парню оказывали за счет средств из государственного бюджета.