В Новосибирске врачи спасли 18-летнего парня с ожогом легких из-за вейпа

В пресс-центре клиники Мешалкина рассказали КП-Новосибирск, что 18-летний парень изначально лечил воспаление миндалин, которое возникло на фоне тяжелого течения ОРВИ. На фоне приема антибиотиков юный пациент шел на поправку. Однако на 10-й день лечения ему резко стало хуже — подскочила температура, появились тошнота и нехватка воздуха. Парень признался — накануне покурил вейп. При этом сделал всего пару затяжек. Но и их хватило для страшных последствий — у него развилась тяжелая двусторонняя пневмония с прогрессирующей дыхательной недостаточностью. Прогрессировала она стремительно, сохранялся высокий риск токсического миокардита.