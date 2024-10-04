Замерзающие в домах омичи готовы на отчаянные поступки

«Мы сидим без горячей воды и уж тем более без отопления, сроки на официальном сайте указаны, но до сих пор ни одной бригады из “Тепловой компании” мы так и не увидели. Температура уже минусовая, дети болеют. Обогреватели не справляются! А звонки о задолженности продолжаются. Мы не понимаем, за что мы должны платить??? Обращались уже везде. Все ответы у нас есть, даже из ГЖИ. Мы значит должны войти в их положение, что там некому работать и не хватает финансов. А кто войдёт в наше положение? Кто нам компенсирует электроэнергию, лекарства за лечение детей? — такой пост разместила одна из жительниц дома. — Хочется в такой ситуации кричать караул, но нас никто не услышит».