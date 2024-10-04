Замерзающие в домах омичи готовы на отчаянные поступки

В Омске из-за многочисленных аварий затягиваются сроки подачи тепла и горячей воды в дома.
Впрочем, ситуация не исключительная, проблема с отоплением стала массовой — регионы жалуются, что граждане мёрзнут, а ресурсники указывают на недостаток финансирования и нехватку рабочих рук.
Подробности в материале «АиФ в Омске».
Две недели на всё
Отопительный сезон начался в Омске 23 сентября, в этом году не стали дожидаться стабильных +8 градусов в течение пяти дней, а запустились при приличном климатическом градусе сибирского «бабьего» лета. После традиционного сезонного ремонта и гидравлических испытаний в домах вдруг пропала горячая вода, поэтому ждали омичи запуска тепла с особым нетерпением — процессы взаимосвязаны. Тем более, что и ресурсники обещали.
«Горячая вода вместе с отоплением поступит в дома», — заверял генеральный директор МП г. Омска «Тепловая компания» Владимир Дмитриев.
Но счастливыми омичи не стали, ряд домов так и остаётся без горячей воды и отопления. Ресурсники поясняли, что существует последовательность подключения, система теплоснабжения города не позволяет подключить всех абонентов одномоментно. Этот процесс занимает в среднем от 5 до 10 дней. В Омске пообещали управится за две недели.
«Централизованная система теплоснабжения состоит из ряда элементов. Первый — выработка тепловой энергии, она происходит на источниках тепловой энергии и на котельных. По выработке тепловой энергии все готовы к запуску отопительного сезону, тут вопросов нет, — рассказывал Владимир Дмитриев. — Дальше идёт транспортировка тепловой энергии до потребителя. В этом участвуют две компании — это тепловые сети на балансе АО “Омск РТС” и тепловые сети на балансе АО “Тепловая компания”. Также есть зона ответственности потребителя, будь это многоквартирный дом, частный или какое-то юридическое лицо. В его зоне ответственности есть либо участок тепловой сети — это больше касается нежилых объектов, либо есть тепловой узел и внутренняя система отопления. Все эти элементы влияют на качество теплоснабжения в конкретном доме. Соответственно, если один из этих элементов не готов, например, не проведены регламентные работы, тогда, несмотря на то, что в соседних домах может быть тепло и даже открыты форточки, в конкретном доме отопления может не быть».
Омские ресурсники обещали подключить все дома к 7 октября. И, уже традиционно, обещание не выполнили.
Хоть караул кричи
Нет благ цивилизации на пр. Комарова, 16, ул. 19-й Рабочей, 81, ул. Омской, 113, ул. Транссибирской, 2, ул. Ушинского, 8А и так далее. Слишком разные районы города, ощущение, будто работает пожарная команда, которая мотается из одной точки в другую, тушит тут и несётся на следующий адрес.
Мастер по эксплуатации жилищного фонда одной управляющей компании считает сложившуюся в городе ситуацию с отоплением, с одной стороны, чрезвычайной, а с другой — закономерной.
«Изношенность оборудования котельных и трубопроводов — это катастрофа. Пусть в законодательстве всё очень хорошо и расписано о правилах подготовки к отопительному сезону, — говорит она. — В этом году аварии на прогнивших теплосетях стали головной болью омичей. Они лишены самого элементарного — тепла и горячей воды в своих квартирах».
На холодные батареи и отсутствие горячей воды жалуются и жители дома по адресу ул. Малунцева, 5. Горячую воду отключили у них 11 сентября, до сих пор её нет.
«Мы сидим без горячей воды и уж тем более без отопления, сроки на официальном сайте указаны, но до сих пор ни одной бригады из “Тепловой компании” мы так и не увидели. Температура уже минусовая, дети болеют. Обогреватели не справляются! А звонки о задолженности продолжаются. Мы не понимаем, за что мы должны платить??? Обращались уже везде. Все ответы у нас есть, даже из ГЖИ. Мы значит должны войти в их положение, что там некому работать и не хватает финансов. А кто войдёт в наше положение? Кто нам компенсирует электроэнергию, лекарства за лечение детей? — такой пост разместила одна из жительниц дома. — Хочется в такой ситуации кричать караул, но нас никто не услышит».
Кстати, жильцы готовы сложиться и сами купить трубы.
Новый нацпроект
«В приказе министерства энергетики РФ № 103 “Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду” все сроки выдачи паспортов готовности прописаны, — рассказал министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко.
По правилам подготовки к отопительному сезону именно власти муниципалитета принимают решение о допуске или недопуске к отопительному сезону многоквартирных домов, котельных, теплопунктов и всей инженерной системы отопления в целом.
"Период запуска всегда показывает слабые места на трубопроводах, тепловых сетях, — поясняет министр. — Если нет горячей воды и тепла, обращаться следует в управляющую компанию, быть может, она ещё не получила наряд на запуск отопления теплоснабжающей организации. Или в теплоснабжающую организацию, телефоны которой указаны на квитанции.
Анонсировал глава регионального ведомства, что отрасль ждут большие перемены и хорошее финансирование. На заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни» обсудили параметры нового национального проекта. Там будет направление модернизации коммунальной инфраструктуры".
«Заявку на финансирование мы уже отправили, — сказал Владимир Шнипко. — Программа разработана на пятилетку, будем восстанавливать и производить реновацию наших сетей в Омской области минимум на 3 млрд в год».