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«Пермским медведям» не хватило трех мячей до победы над столичным ЦСКА

Гандбольный матч между пермяками и москвичами завершился со счетом 32:35.

Источник: БЕЛТА

Вчера, 3 октября, в Перми в спортивном комплексе имени Сухарева состоялся домашний гандбольный матч между командами «Пермские медведи» и «ЦСКА». Игра закончилась со счетом 32:35 в пользу москвичей. Об этом сообщает пресс-служба спортивного клуба.

После первого тайма пермская «Берлога» была впереди. Команды ушли на пятнадцатиминутный отдых со счетом 20:17. После перерыва москвичи не только сравняли счет, но и обогнали пермяков.

Следующий матч «Пермских медведей» состоится на выезде 13 октября с Воронежем.

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