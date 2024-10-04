«Пермским медведям» не хватило трех мячей до победы над столичным ЦСКА

Вчера, 3 октября, в Перми в спортивном комплексе имени Сухарева состоялся домашний гандбольный матч между командами «Пермские медведи» и «ЦСКА». Игра закончилась со счетом 32:35 в пользу москвичей. Об этом сообщает пресс-служба спортивного клуба.
После первого тайма пермская «Берлога» была впереди. Команды ушли на пятнадцатиминутный отдых со счетом 20:17. После перерыва москвичи не только сравняли счет, но и обогнали пермяков.
Следующий матч «Пермских медведей» состоится на выезде 13 октября с Воронежем.