Мэр города вручил удостоверения ветеранов боевых действий четверым братчанам

Глава города Александр Дубровин высказал благодарность участникам СВО.
— Эти ребята герои, они пошли служить в зону специальной военной операции, чтобы защитить всех нас. Фонд «Защитники Отечества» на территории Братска активно работает, их координаторы с каждой семьей и военнослужащими постоянно взаимодействуют. Мы стараемся все вопросы оперативно отрабатывать, чтобы каждая семья, каждый участник СВО не остался без внимания, — сказал Александр Дубровин.
— Очень благодарны нашим социальным координаторам Розе Ивановне и Ольге Борисовне (социальные координаторы Фонда «Защитники Отечества»), что помогли нам оформить документы — теперь мы ветераны боевых действий. Мы рады, государство не забывает о нас, поддерживает, — сказал ветеран боевых действий Валерий Манзарук.