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Мэр города вручил удостоверения ветеранов боевых действий четверым братчанам

Мэр города вручил удостоверения ветеранов боевых действий четверым братчанам. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу мэрии Братска.

Источник: ТК Город

Глава города Александр Дубровин высказал благодарность участникам СВО.

— Эти ребята герои, они пошли служить в зону специальной военной операции, чтобы защитить всех нас. Фонд «Защитники Отечества» на территории Братска активно работает, их координаторы с каждой семьей и военнослужащими постоянно взаимодействуют. Мы стараемся все вопросы оперативно отрабатывать, чтобы каждая семья, каждый участник СВО не остался без внимания, — сказал Александр Дубровин.

— Очень благодарны нашим социальным координаторам Розе Ивановне и Ольге Борисовне (социальные координаторы Фонда «Защитники Отечества»), что помогли нам оформить документы — теперь мы ветераны боевых действий. Мы рады, государство не забывает о нас, поддерживает, — сказал ветеран боевых действий Валерий Манзарук.