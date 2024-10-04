Мэр города вручил удостоверения ветеранов боевых действий четверым братчанам

— Эти ребята герои, они пошли служить в зону специальной военной операции, чтобы защитить всех нас. Фонд «Защитники Отечества» на территории Братска активно работает, их координаторы с каждой семьей и военнослужащими постоянно взаимодействуют. Мы стараемся все вопросы оперативно отрабатывать, чтобы каждая семья, каждый участник СВО не остался без внимания, — сказал Александр Дубровин.