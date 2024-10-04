Одну полосу движения перекрыли на участке КАД до 15 ноября

Водителям станет неудобнее проезжать по участку КАД между развязками с Выборгским шоссе и Парашютной улицей. Там из-за дорожных работ с 4 октября по 15 ноября перекрыли одну полосу движения, а по второй и третьей полосам ввели ограничение скорость до 50 километров в час. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».