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Одну полосу движения перекрыли на участке КАД до 15 ноября

Движение по одной полосе на участке между развязками с Выборгским шоссе и Парашютной улицей перекрыли до середины ноября.

Источник: Комсомольская правда

Водителям станет неудобнее проезжать по участку КАД между развязками с Выборгским шоссе и Парашютной улицей. Там из-за дорожных работ с 4 октября по 15 ноября перекрыли одну полосу движения, а по второй и третьей полосам ввели ограничение скорость до 50 километров в час. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

— Работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения, — добавили в пресс-службе.

Для безопасности дорожников, место работ огородят водоналивными барьерами и смонтируют там световую сигнализацию. Также на участке установят временные дорожные знаки. А для удобства водителей, данные о перекрытии полосы выведут на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Кроме того, в рамках реконструкции северного участка КАД на 16-м километре внешнего кольца дорожники построят технологический разворот.